جهاد الصمد: لجنة الدفاع أوصت بإخلاء حرش بيروت

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة اليوم برئاسة النائب جهاد الصمد وحضور الاعضاء كما حضر ممثلون عن الادارات المعنية.

وقال الصمد بعد الجلسة: “عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة بحضور الاعضاء وممثلين عن الادارات المختصة بالنسبة للبند الاول المتعلق بحماية جرش بيروت أوصت اللجنة بالطلب من محافظ بيروت والمجلس البلدي التشدد في تطبيق القانون رقم 131/2019خصوصا في المادة الثالثة والعمل على إخلاء العقار رقم 1925 حرش بيروت من قبل الغير ، وبالنسبة للبند الثاني وهو اقتراح القانون الرامي إلى ترقية رتباء في قوى الامن الداخلي إلى رتبة ملازم واقتراح القانون الرامي إلى تمديد الخدمة لضباط من فئة ضباط الأعوان ورتبتي رائد ومقدم فتمت إحالتهم على وزارة الداخلية ، واعطت اللجنة مهلة خمسة عشر يوما لإبداء الرأي “.

اضا ف:”اما البند المتعلق بضم التعويضات الدائمة لمتقاعدي الجيش والأجهزة الامنية إلى اساس معاشهم التقاعدي فتم تاجيل المناقشة بسبب غياب مقدم الاقتراح “.

واشار الى “البند المتعلق بترقية رتباء من حملة الإجازة الجامعية في امن الدولة من دورة العام 1997″، وقال:”بعد التداول من اعضاء اللجنة وبعد الاستماع إلى مديرية امن الدولة سقط الاقتراح ولم يقر في اللجنة”.