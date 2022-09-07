جورج عدوان: الحرص على استقلالية القضاء

عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافيًّا بعد جلسة للجنة، أعلن خلاله أن جلسة اللجنة حضرها وزير العدل هنري الخوري، وقد تم التوضيح أن الدعوة التي كانت وجهت له من قبل لم تصله، وهو اعتبر أن الدعوة أرسلت عبر الإعلام وليس بشكل مباشر له، وقد حضر جلسة اليوم بناء لدعوة جديدة وجهت له.

وتابع عدوان أنه تم البحث مع وزير العدل في ما أثير في وسائل الإعلام على خلفية حكم مجلس شورى الدولة بخصوص مناقصة السوق الحرة في مطار بيروت، وصولاً إلى استدعاء رئيس دائرة المناقصات الاستاذ جان العلية أمام النيابة العامة التمييزية.

وقد أكدت اللجنة، بعد التصاريح الإعلامية التي تساءلت عن دور المجلس النيابي وهل لجنة الإدارة والعدل والمجلس بدعوتهم للوزير يتدخلون بحكم قضائي أو بعمل القضاء، أنه ليس ضمن عمل المجلس النيابي ولجنة الإدارة والعدل تحديداً التي تخوض ولا تزال معركة استقلالية القضاء، أن تتدخل بعمل القضاء، وهي التي أنجزت قانوناً يعتبر من الأفضل لناحية حفاظ وصون استقلالية القضاء.

وأكد عدوان أن الجلسة كانت لاستيضاح الكثير من النقاط حول الموضوع المذكور، وبنتيجتها وُضعت كل الأمور في نصابها، والجلسة أكدت من ناحية الحرص على استقلالية القضاء ومن ناحية ثانية كيفية التعاون بين مختلف السلطات وكيفية التعاطي بالشأن العام لاسيما بكل ما يتعلق بما يهم الرأي العام والحفاظ على الأموال العامة.

وتابع عدوان أن الموضوع الثاني الذي تم بحثه في جلسة لجنة الإدارة والعدل اليوم يتعلق بالقضية التي يبدو أنها لن تنتهي، على حد قوله، وهي تتعلق بفحوصات الـ PCR ودفع ثمنها للجامعة اللبنانية، مؤكداً مرة جديدة على أهمية المحافظة عليها وعلى دورها وإعطائها الإمكانيات اللازمة لا سيما في الظروف الصعبة التي يعيشها أهالي الطلاب، ودور الجامعة اللبنانية بأن تكون فاعلة وتؤمّن لهم العلم كما يجب.

وبنتيجة البحث في هذا الملف، تقررت دعوة وزير الأشغال والنقل علي حمية والسيد محمد الحوت وديوان المحاسبة، للبحث والإسراع في حل هذا الموضوع لأنه لا يحتمل أية مماطلة إضافية.