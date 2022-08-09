جورج عقيص: همّي ان لا تدخل زحلة في ٣١ كانون الأول زمن العتمة الشاملة

كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص منشور عبر “فيسبوك”، وجاء فيه:

” الرغبة في عدم السجال لا تمنع من انارة الرأي العام الزحلي حول بعض الامور المتعلقة بمناقصة تقديم الخدمات الكهربائية في نطاق امتياز شركة كهرباء زحلة:

١- كان لي الشرف ان اكون أحد اعضاء اللجنة الفرعية البرلمانية التي درست قانون الشراء العام على مدى اشهر حيث صدر تحت رقم ٢٤٤ تاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢١ ودخل حيز التنفيذ بتاريخ ٢٩ تموز ٢٠٢٢ اي منذ اقل من اسبوعين.

كل مادة من مواد القانون اعرفها وشاركت في صياغتها، منها المادة ١١٣ ومنها ايضاً وبالمقابل المادة الاولى من القانون التي جعلت ركائز الشراء العام وهي الشفافية والعلانية والتنافسية من الانتظام العام التي لا يمكن مخالفتها.

٢- دام انتظارنا لمناقصة كهرباء زحلة سنوات، الا ان مؤسسة كهرباء لبنان تخلفت عن ذلك لاسباب عديدة، بعضها كانفجار المرفأ والاضرار التي لحقت بالمؤسسة جرائه، قد تكون مشروعة. الا ان تمرير الاعلان عن مناقصة كهرباء زحلة قبل ايام من نفاذ قانون الشراء العام جعلنا نرتاب من الامر، ومن النية بعدم اخضاع المناقصة المذكورة الى قانون الشراء العام الجديد، من هنا كانت مطالبتنا بوضع هيئة الشراء العام يدها على المناقصة ودفتر شروطها، لأن مقتضيات التنافسية والشفافية هي من الانتظام العام حتى ولو خضعت المناقصة في شقها الاجرائي لقوانين سابقة.

٣- حسم الدكتور جان العلية الموضوع اليوم وطلب ايداعه ملف المناقصة من قبل مؤسسة كهرباء لبنان.

وصلني حقي وهذا ما طالبت به بالامس. كل همي ان تكون المناقصة مراعية للشروط المفروضة قانوناً.

وكل همي وسعيي من جهة اخرى ان لا تدخل زحلة في ٣١ كانون الاول زمن العتمة الشاملة.

وهذا ما اركز العمل على تلافيه حالياً”.