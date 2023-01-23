الأثنين 1 رجب 1444 ﻫ - 23 يناير 2023 |
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جورج عقيص: هناك نيّة لعرقلة تحقيقات المرفأ منذ البداية

منذ 35 دقيقة
النائب جورج عقيص

النائب جورج عقيص

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أكد النائب جورج عقيص أن “هناك نيّة لعرقلة تحقيقات المرفأ منذ البداية وبرأي هناك ناس في لبنان تعتقد أنها تستطيع أن تفعل ما تريد من دون أن تتعرض إلى ضغط الشعب وإلى المساءلة الدولية”.

وسأل عقيص في سياق حديثه عبر الـLBCI: “هل ستُنفذ قرارات إخلاء السبيل؟ هل ستُنفذ مذكرات الجلب؟”، محذراً من أن ما جرى اليوم هو مقدمة إلى العودة للتشنج الأمني وأن نشهد على أحداث أمنية تفجّر الأحداث في الشارع.

وقال: “لجنة تقصي الحقائق الدولية لا تهدف إلى إضعاف القضاء اللبناني وغايتنا أن يكمل القاضي بيطار تحقيقاته وأن يصل إلى نتائج”، سائلاً: “هل المطلوب اليوم ألا يُعطى ضحايا تفجير المرفأ وأهاليهم حقهم؟”.

وأكد أننا “نريد أن نثق بالقضاء المحلي وندعو الأطراف التي تنتقد القاضي بيطار أن تدعه ينجز القرار الاتهامي وتحويله إلى القضاء العدلي وإذا رأينا في قرار الاتهام تسييس من دون إجابات على خطوط هذه الجريمة الكبرى سنكون من أوّل المنتقدين له”.

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