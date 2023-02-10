جوزيف أبو فاضل: عون يريد إنهاء الحالة "العونية" وانشاء الحالة "الباسيلية"

حلّ الصحافي جوزف أبو فاضل ضيفًا على الاعلامية ديانا فخوري ضمن برنامج “ألبوم حياتي” عبر صوت بيروت انترناشونال.

سياسيًا، اعتبر ابو فاضل النائب جبران باسيل كان يهدر المال العام، وكان يستفيد من مال الشعب، بالاضافة الى انه على خلاف مع جميع الاطراف، لافتا الى ان هذا الامر لا يناسبه. وتابع أن كل من أتى الى الدولة اللبناني استفاد وسرق من دون استثناء.

كما وقال أن الرئيس السابق ميشال عون يريد انهاء الحالة “العونية” وانشاء الحالة “الباسيلية” لاستمرار مسيرة جبران، موضحًا انه إذا أتته فرصة لمغادرة لبنان سيغادره مع عائلته، لان لبنان السابق قد انتهى.

وعن الرئيس عون، قال أبو فاضل أنه “بائع حكي” وكاذب، وغير وفيّ ودخل الى السلطة و”غرف” في المال العام، مشيرا الى ان الطاقة والبنزين أصبحوا بيد باسيل وجماعته.

جمهوريًا، أكد أنه مع وصول الوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة رئاسة الجمهورية اللبنانية، وهو منسجمًا مع نفسه وصريح ويشبه الناس. واعتبر ان فرنجية ليس مرشح حزب الله، وهو صديق الجميع. واعتبر ان رئيس الجمهورية يجب أن يكون “ابن بيت” وليس “طرطور”.

وتابع أبو فاضل أن الرئيس عون عاد الى لبنان بصفقة مع السوري، وهناك الكثير من عمل على انجاز هذه الصفقة. وتوجه لميشال عون بالقول: “الله يسامحك بما فعلته بلبنان والشعب”.

وعن الشهيد إيلي حبيقة، قال أنه لن يتكرر من كل النواحي، الامنية، الذكاء، الرجولة…

ورأى أن البطريرك بكركي عانت الامرين من العونيين، معتبراً أن الراعي يفضل فرنجية على باسيل، ويحب قائد الجيش العماد جوزف عون.

وعن الرئيس نبيه بري، قال أبو فاضل أنه يحبه جدا و”مهضوم”، ويتكلم معه بكل الامور.

وعن حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، شدد على انه مظلوم، وعليه مسؤولية بما حصل في الوضع الاقتصادي ولكن المسؤولية الكبرى لا تقع عليه، قائلا: أنا معه.

وفي سياق الحديث، رأى أن القاضية غادة عون هي “زلمة” جبران باسيل وهي لا تطبق القانون كما تقول.

واعتبر انه اذا أتى فرنجية رئيسا للجمهورية سيكون رئيس مثالي لانه استفاد من أخطاء عون وباسيل. كما وأضاف أن السيد حسن نصرالله هو “الحصان” الرابح عند الايرانيين وهو الوحيد البارز على الصعيد الايراني.