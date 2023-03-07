جولات رقابيّة لحماية المستهلك على السوبرماركت والمولدات.. وضبط مخالفات!

أعلنت وزارة الاقتصاد في بيان، أن “مديرية حماية المستهلك تابعت جولاتها الرقابية في الأسواق بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، للتأكد من التزام السوبرماركت بآلية التسعير وهوامش الأرباح. فوجّه مراقبو المديرية إنذارات خطية وسطّروا محضر ضبط بسوبرماركت في طرابلس لمخالفة نسب الأرباح القانونية.

كما استكملوا جولاتهم على المولدات الكهربائية في الجنوب ونظّموا محضري ضبط بحق صاحبي مولدات في بلدتي الغازية والنجارية. وتابعوا شكاوى المواطنين بخصوص المولدات في البلدات التالية: المروانية والبازورية وبرج الشمالي وعين المير وشواليق والصرفند وصيدا حيث وجهوا انذارات لاصحاب المولدات، بعد حل كافة الشكاوى”.

وأكدت الوزارة، “رغم الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص”.