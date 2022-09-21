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جولة "بخاري" على المسؤولين.. سلسلة نقاط يركّز عليها السفير السعودي

منذ 11 دقيقة
آخر تحديث: 21 - سبتمبر - 2022 9:01 صباحًا
السفير السعودي وليد البخاري

السفير السعودي وليد البخاري

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كشف بعض من التقاهم السفير السعودي في لبنان “وليد بخاري”، لـ”نداء الوطن” أنّ تركيزه يكاد يكون محصوراً بسلسلة نقاط، أبرزها:

“- لن تكون السعودية شريكة في صناعة رئيس تحوم حوله شبهات بالفساد ،”المالي” أو “السياسي”.

– تتمسك الرياض بمضمون بيان جدّة خصوصاً في الشق المتعلق بسيادة لبنان وتطبيق القرارات الدولية.

– التمسك باتفاق “الطائف والتعامل معه بشكل كليّ، غير مجتزأ أو انتقائيّ. وهذا ما يعني استطراداً، رفض أي اجتهاد قد يؤدي إلى فوضى دستورية قد تطيح لاحقاً بوثيقة الوفاق الوطنيّ.

– لا حلّ للأزمة اللبنانية إلّا بالعودة إلى العمق العربي.

– إيلاء الشأن الاجتماعي أهمية قصوى من خلال توسيع شبكة الأمان التي ترعاها المملكة.

وأعطى الحراك الذي أطلقه “البخاري” بعداً جديداً للاستحقاق الرئاسي، وعكس اهتماماً دولياً وعربياً بهذه المحطة السياسية المهمة في تاريخ البلد.

مصادر سياسية متابعة اعتبرت عبر “الأنباء” الالكترونية أن نشاط البخاري ما هو الا استكمال للقاءات باريس ما بين القيادتين السعودية والفرنسية والتي خُصصت للبحث في الملف اللبناني، كاشفةً أن الحراك السعودي سيستكمل بلقاءات جديدة ستشمل النواب السنة الذين سيجتمعون يوم 24 أيلول الجاري في دار الفتوى، اضافة الى النائب سامي الجميل والنائب ميشال معوّض.

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