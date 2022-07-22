الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
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جولة تفقدية لمزارعي البقاع

منذ 40 ثانية
البقاع الشمالي
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قام مدير عام الزراعة ​لويس لحود​ بجولة تفقدية على البرامج والمشاريع الزراعية في بلدات ​راس بعلبك​ والهرمل والقاع ودير الاحمر يرافقه النواب انطوان حبشي وسامر التوم، وقد عقد اجتماعات مع ​المزارعين​ و​التعاونيات​ الزراعية في كل من بلدية راس بعلبك وبلدية القاع وبلدية الهرمل واتحاد بلديات دير الأحمر.

وتم خلال الاجتماعات الاستماع إلى مشاكل المزارعين وحاجاتهم عرض لحود الخطوات التي تقوم بها ​وزارة الزراعة​ لتسويق الانتاج الزراعي في الاسواق الداخلية والخارجية ولتطوير العمل الزراعي، ثم جال لحود على نهر العاصي واستمع الى مشاكل مزارعي ومربي الاسماك وحال على معمل تدخين السمك في الهرمل، وزار لحود دير مار مارون العاصي للرهبانية اللبنانية المارونية حيث اشاد لحود ب​الرهبانية اللبنانية المارونية​ في استثمار الاراضي الزراعية في المنطقة، وقد اقام كاهن القاع الأب ليان نصرالله غذاء تكريمي على شرف لحود.

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