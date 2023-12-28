الخميس 15 جمادى الآخرة 1445 ﻫ - 28 ديسمبر 2023 |
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جولة جنوبيّة للواء البيسري.. وصولًا إلى مقر "اليونيفيل" في الناقورة

منذ 50 دقيقة
اللواء الياس البيسري

اللواء الياس البيسري

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وصل إلى سرايا صيدا صباحًا، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، في إطار جولة جنوبية هي الأولى منذ توليه مهامه، بدأت في محافظة الجنوب، ثم إلى النبطية وستننتهي بزيارة مقر قوات الطوارئ الدولية في الناقورة.

ولدى وصول البيسري، كان في استقباله مدير المكتب الإقليمي لمركز الأمن العام في الجنوب العميد علي قطيش، ورئيس مكتب صيدا الرائد زياد الأسطة، ومسؤولي الشعب والأقسام التابعة للمركز في المحافظة، وتفقد أوضاع الضباط والعناصر، واطلع منهم على حسن سير العمل في المركز، مثنيًا على جهودهم ومعايدًا إياهم، آملًا أن يعود العام الجديد بالخير على الجميع”.

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