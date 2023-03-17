الجمعة 25 شعبان 1444 ﻫ - 17 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة على الوحدات العسكريّة بقاعًا.. وتأكيد على الخطة الأمنيّة

منذ 19 ثانية
الجيش اللبناني

الجيش اللبناني

A A A
طباعة المقال

بعد التطورات الأمنية في البقاع وما لحقها من خطة أمنية وضعتها قيادة الجيش للحؤول دون استمرار السرقات والخطف والاتجار بالممنوعات والاعتداء على الآمنين، قام مدير العمليات العميد الركن جان نهرا بجولة على الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وفي معلومات لوكالة “أخبار اليوم”، فإن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من قائد الجيش العماد جوزاف عون من أجل الوقوف عند حاجات العسكريين اللوجستية والميدانية.

كما أعطى العميد نهرا توجيهاته للاستمرار في نفس الروحية التي رافقت انطلاق تطبيق الخطة، منوهًا بالدور الذي يقوم فيه العسكريون.

    المزيد من أخبار لبنان

    عملية إلقاء القبض على "الحلاق"
    بالفيديو.. خطّة مُحكمة تُوقع بـ "مهندس" أخطر شبكات المخدّرات
    بو صعب خلال لقائه الرئيس القبرصي
    بو صعب التقى رئيس قبرص.. ونقاشٌ في القضايا المشتركة
    الفراغ الرئاسي
    رئيسٌ "سياديّ إصلاحيّ".. هل يمكن أن يُوحّد المعارضة؟

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزّة أرضيّة في المتن.. كم بلغت قوّتها؟
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    رقمٌ قياسيّ جديد لـ "الدولار الأسود"
    لبنان لا زال يواجه هزات أرضية خفيفة
    بعد الهزات الخفيفة في لبنان.. نصيحة من خبير جيولوجي لأهالي مدينة "صور"!