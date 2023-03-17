جولة على الوحدات العسكريّة بقاعًا.. وتأكيد على الخطة الأمنيّة

بعد التطورات الأمنية في البقاع وما لحقها من خطة أمنية وضعتها قيادة الجيش للحؤول دون استمرار السرقات والخطف والاتجار بالممنوعات والاعتداء على الآمنين، قام مدير العمليات العميد الركن جان نهرا بجولة على الوحدات العسكرية المنتشرة في المنطقة.

وفي معلومات لوكالة “أخبار اليوم”، فإن هذه الزيارة تأتي بتوجيهات من قائد الجيش العماد جوزاف عون من أجل الوقوف عند حاجات العسكريين اللوجستية والميدانية.

كما أعطى العميد نهرا توجيهاته للاستمرار في نفس الروحية التي رافقت انطلاق تطبيق الخطة، منوهًا بالدور الذي يقوم فيه العسكريون.