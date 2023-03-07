جولة على مزارع البقاع وبعلبك.. "الزراعة" تُواكب حملة تحصين الماشية

جال مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على مزارع أبقار وأغنام وماعز في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، يرافقه رئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل محمود عبدالله، ورئيس مصلحة زراعة البقاع خليل عقل، ورئيس دائرة الثروة الحيوانية عمر رفاعي.

وأشرف على حملة تحصين الماشية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في مزارع الأبقار والأغنام والماعز على كل الأراضي اللبنانية بتمويل من البنك الدولي.

وأكد لحود أن “الحملة بدأت في 15 شباط الماضي وتستمر حتى آخر شهر آذار، ويقوم بها الأطباء البيطريون في مديرية الثروة الحيوانية وفي دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الإقليمية بالتعاون مع طلاب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية، وبدأت في كل لبنان مع صغار المربين وتتضمن لقاحات بيطرية للحمى القلاعية FMD والالتهاب الجلدي العقدي LSD عند الأبقار ولطاعون المجترات الصغيرة PPR وللجدري POX وللحمى القلاعية FMD عند الأغنام والماعز”.

ودعا لحود البلديات والمزارع والمربين إلى “التعاون مع فرق التحصين لنجاح الحملة وتغطية أكبر عدد ممكن من أعداد الماشية على الأراضي اللبنانية”،

وشكر البنك الدولي ومنظمة الـ “فاو” على جهودهم لتحقيق أهداف هذا المشروع وعلى دعمهم القطاع الزراعي في لبنان.