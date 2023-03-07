الثلاثاء 15 شعبان 1444 ﻫ - 7 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جولة على مزارع البقاع وبعلبك.. "الزراعة" تُواكب حملة تحصين الماشية

منذ 44 دقيقة
المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

A A A
طباعة المقال

جال مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود على مزارع أبقار وأغنام وماعز في محافظتي البقاع وبعلبك الهرمل، يرافقه رئيس مصلحة زراعة بعلبك الهرمل محمود عبدالله، ورئيس مصلحة زراعة البقاع خليل عقل، ورئيس دائرة الثروة الحيوانية عمر رفاعي.

وأشرف على حملة تحصين الماشية التي تقوم بها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “فاو” في مزارع الأبقار والأغنام والماعز على كل الأراضي اللبنانية بتمويل من البنك الدولي.

وأكد لحود أن “الحملة بدأت في 15 شباط الماضي وتستمر حتى آخر شهر آذار، ويقوم بها الأطباء البيطريون في مديرية الثروة الحيوانية وفي دوائر الثروة الحيوانية في المصالح الإقليمية بالتعاون مع طلاب كلية الزراعة والطب البيطري في الجامعة اللبنانية، وبدأت في كل لبنان مع صغار المربين وتتضمن لقاحات بيطرية للحمى القلاعية FMD والالتهاب الجلدي العقدي LSD عند الأبقار ولطاعون المجترات الصغيرة PPR وللجدري POX  وللحمى القلاعية FMD عند الأغنام والماعز”.

ودعا لحود البلديات والمزارع والمربين إلى “التعاون مع فرق التحصين لنجاح الحملة وتغطية أكبر عدد ممكن من أعداد الماشية على الأراضي اللبنانية”،

وشكر البنك الدولي ومنظمة الـ “فاو” على جهودهم لتحقيق أهداف هذا المشروع وعلى دعمهم القطاع الزراعي في لبنان.

    المزيد من أخبار لبنان

    افتتاح "مبنى المشاغل" في قاعدة بيروت البحرية
    افتتاح "مبنى المشاغل" في قاعدة بيروت البحرية
    ميشال دويهي
    دويهي: إجراء الانتخابات البلديّة "ضرورة قصوى".. وهذا الحلّ الوحيد!
    فرنجية خلال لقائه أبو حيدر
    فرنجية: "التحوّل الرقميّ" قادر على التخفيف من نسبة الفساد

    الأكثر قراءة

    نادين نجيم وميسي
    بالفيديو والصوَر.. هديّة خاصّة من ميسي لنادين نجيم
    الضاحية الجنوبية
    اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
    هزة أرضية
    عدة هزات في البقاع الغربي