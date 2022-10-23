جولة لأبيض في عرسال للاطلاع ميدانياً على الوضع الوبائي للكوليرا

جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس أبيض في بلدة عرسال، ضمن زيارة الى محافظتي البقاع ‏وبعلبك الهرمل، رافقه وفد من المنظمات الدولية للاطلاع ميدانيا على الوضع الوبائي والاجراءات المتخذة للاستجابة لتفشي الكوليرا ‏في المحافظتين‎. ‎

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المحطة الأولى كانت في مركز الايمان للرعاية الصحية الاولية، ومن ثم محطة تكرير المياه الممولة من صندوق التنمية القطري، ‏بعدها عقد الوزير أبيض مؤتمراً صحافيا قال فيه: “المحطة تأسسست بمنحة كريمة من صندوق التنمية القطري وتحت إشراف ‏جمعية الهلال الأحمر القطري، حاليا المحطة، تمد المنطقة بـ40 الف ليتر من مياه الشرب النظيفة، ويعمل على توسيعها وتكبيرها، ‏وبدل ان تعطي 87 مخيما ستعطي 137 زيادة لتؤمن من 40 الف ليتر الى 80 الف ليتر للحد من انتشار وباء الكوليرا، وضمن ذلك ‏هناك خطة لمساعدة المدارس بمياه الشرب السليمة. اما محطات تكرير المياه التي تضخ لاهالي عرسال هناك حديث مع منظمة ‏الصليب الأحمر الدولي لمد وتركيب الواح للطاقة الشمسية لتشغيل المحطات لتأمين المياه السليمة للشرب والاستعمال المنزلي، ضمن ‏خطة لمكافحة الكوليرا‎”. ‎

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وأضاف: “ما زالت أعداد الإصابات في عرسال قليلة، والمشاريع التي نزورها اليوم بالتعاون مع شركائنا تهدف للمعالجة السريعة، ‏وكي لا يكون المريض بحاجة للاستشفاء، والرسالة التي نوجهها هي الوقاية ثم الوقاية، ونشكر لمؤسسة قطر للتنمية والهلال وجمعية ‏الهلال الأحمر القطري والشركاء الدوليين مساعدتنا”. وشدد على أن “الهدف من الجهود هي الحد من تفاقم الأرقام والوقاية هي الأساس، ‏وبالجهود الطبية اذا أمنا المياه والمحطات”.‏

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وردا على سؤال حول تلوث الخضروات على الساحل، أن “الخضروات الورقية مثل الخس والبقدونس والنعناع، من الصعب تنظيفها ‏اذا كانت مياه الري ملوثة. نتعاون مع وزارة الزراعة من أجل فحص الخضروات، أما التفاح والبندورة يقتضي تنظيفها بالمياه النظيفة ‏والمعقمة قبل أكلها ومن ثم استخدامها مطهية، للأسف النازحين يلجأون لمياه غير نظيفة وبالتعاون مع الشركاء، نقوم بفحص المياه ‏للتأكد من خلوها من التلوث”.‏

المحطة الثانية، كانت في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرسال، حيث أكد أبيض ان الموضوع الأساسي هناك هو المستشفى ‏الميداني، “لأن منطقة عرسال مع الكثافة السكانية الموجودة فيها، ما زالت تفتقر الى مستشفى، فاقرب مستشفى حكومي يبعد عن ‏عرسال مسافة 40 كلم، لذلك نحن بحاجة لإيجاد حلول لمرضى الكوليرا، وهذا ما يدعو لإنشاء مستشفى حكومي في عرسال وهذا ‏مشروع قديم لم يبصر النور. اما بالنسبة للمستشفى الميداني درسنا عددا من المواقع، واخذنا موقعين الاول سيتم انشاؤه خلال ايام، ‏فالمستشفى الميداني يحدد الحالات وهي محصورة، واذا زادت سيحصل توسعة ومن يعانون من أعراض عليهم التوجه بسرعة للعناية ‏الطبية، وتلقي الامصال في المنزل او في مراكز طبية، ومن الأهمية إنشاء هذه المراكز كي لا نصل الى ما هو أصعب‎”.‎

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وشكر أبيض لرئيس بلدية عرسال باسل الحجيري اهتمامه، وقال: “إن مجرد حضور الوزير هو اهتمام بالمنطقة، وما يقوم به عمل ‏استباقي لمرحلة التفشي على أبواب المدارس، وكي لا نقع بمشكلة، وبامكانياتنا المتواضعة سنبقى الى جانب اهلنا تحت عنوان الوقاية ‏التي نعمل كلنا تحت سقفها‎”.‎

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وأكد مسؤول الهلال الحمر القطري الدكتور محمد السوسي، أن الجولة هي لاستباق كارثة الكوليرا‎.‎

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وقال: “في الهلال الأحمر القطري يوجد محطة فلترة لمياه الشرب، وبناء للظروف سنضاعف كمية المياه من 40 الف ليتر الى 80 ‏الف، وخلال اليومين المقبلين سيتم شراء وتامين خزانات مياه للناس، بدورنا سنساعد الوزارة والدولة في كل مفاصلها وليس فقط في ‏الجانب الصحي وقطاع المياه إذ ان لدينا محطات مياه في سعدنايل، عكار وعرسال، وسنفتتح محطات جديدة أيضا، وفي عرسال أضفنا ‏محطة جديدة نأمل ان تؤدي إلى نتيجة‎”.‎