جولة لفريق مصلحة الاقتصاد على عدد من السوبرماركت في صيدا

جالت فرق المراقبين من مكتب مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب، في عدد من السوبرماركت في مدينة صيدا، للتأكد من انخفاض أسعار السلع والمواد الغذائية تبعاً لتراجع حركة سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، وسجلت محضر ضبط بحق أحد المحال نتيجة عدم تطابق بعض أسعار موادها المعروضة على الرفوف مع تلك الموجودة على الصندوق والتي شكلت نسبتها ثمناً اعلى مقارنة مع أسعار عرضها.

كذلك، توجّه فريق آخر من المفتشين نحو حارة صيدا، وتأكد من التزام اصحاب السوبر ماركت خفض الاسعار من دون تسجيل مخالفات تذكر.

هذا وكان الدولار قد شهد ارتفاعاً بشكل جنوني بحيث وصل الى 38000 ليره للدولار الواحد بالسوق السوداء ليعاود الانخفاض بعد تعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

الذي جاء فيه الى “جميع حاملي الليرة اللبنانية من مواطنين ومؤسسات ويريدون تحويلها الى الدولار الاميركي، بناءً على التعميم ١٦١ ومفاعيله وعلى البنود رقم ٧٥ و٨٣ من قانون النقد والتسليف، التقدم بطلبات الى المصارف اللبنانية إبتداءً من يوم الاثنين المقبل وذلك على سعر SAYRAFA على ان تتم تلبية هذه الطلبات كاملةً في غضون ٢٤ ساعة، وهذا العرض مفتوح ومتاح يومياً”.

وعلى ضوء التعميمين، سجّل الدولار تراجعاً من نحو 37 ألف ليرة إلى نحو 30000 ليرة، ومن المتوقّع أن يشهد السعر مزيداً من الانخفاض في حال النجاح في تأمين كميات مطلوبة من الدولار للمواطنين والشركات.