جولة للبيسري على أمن عام المطار: للبقاء في حالة التأهب الدائمة

شدّد المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري، خلال تفقده دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي، صباح اليوم، على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمدنية القائمة في المطار، بهدف تأمين أمن وسلامة المسافرين والوافدين.

ثمّ اجتمع العميد البيسري مع ضباط الدائرة، واطّلع منهم على مسار العمل وأوضاع العسكريين. فأكد لهم “أن المديرية كانت وستبقى إلى جانبكم. ولن تتوانى، كما عوّدتكم، عن تأمين كل الاحتياجات ضمن الإمكانيات المتوافرة، وستواصل تأمين التقديمات الاجتماعية والخدمات الصحية ووسائل النقل، بالتوازي مع تعزيز القدرات التدريبية والإمكانات التقنية، في سبيل استمرار تنفيذ المهمات الموكولة إليكم بكل تفان، وتقديم الخدمات من دون منّة، استنادًا إلى القوانين والتعليمات، خصوصًا أننا على أبواب موسمي الصيف والأعياد المباركة، حيث يتوقع أن يشهد المطار حركة كثيفة، وهذا الأمر يفرض علينا البقاء في حالة التأهب الدائمة، كما كنتم دائمًا وفي أصعب الظروف التي مرّ بها وطننا”.

وقام العميد البيسري بعدها بجولة على الأقسام التابعة للمديرية العامة للأمن العام، حيث أثنى على الجهد الكبير الذي يقوم به الضباط والمفتشون والمأمورون أثناء دوام عملهم المتواصل، بما يخدم المهمة النبيلة التي نذروا أنفسهم لأجلها، وأقسموا اليمين على تنفيذها التزامًا منهم بالتقيد بمفهوم شعار الأمن العام الذي يُختصر بكلمتين اثنتين: “تضحية وخدمة”.