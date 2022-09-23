جولة للمحافظ عبود في شارع الرميل للاطلاع على أعمال ترميم المنازل التي تضررت جراء انفجار المرفأ

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قام بجولة في شارع الرميل، حيث تقوم جمعية فرح العطاء بأعمال ترميم عدد من المنازل في المنطقة والتي تضررت جراء انفجار المرفأ.

واطلع المحافظ عبود من رئيس جمعية فرح العطاء السيد مارك طربيه على تفاصيل المشروع والمنازل التي جرى ترميمها والتي سبق للمحافظ عبود أن أعطى موافقته للجمعية لترميمها وهي حوالي ثلاثين منزلاً.

وشكر السيد مارك طربيه المحافظ عبود على مساعدته الجمعية في تنفيذ المشروع وتدخله الدائم لتذليل العقبات التي تحول دون تنفيذ أعمال الترميم أو تعرقل أعمال الجمعية.

ومن المزمع أن تستكمل اعمال الترميم في كافة شوارع مدينة بيروت التي تضررت جراء انفجار مرفأ بيروت.

والجدير ذكره أن تلك الشوارع تعتبر من الشوارع التراثية في مدينة بيروت و يعود تاريخ بناؤها لحوالي مئة عام تقريباً، وهي لم ترمم منذ تلك الحقبة من الزمن، وجرى ترميمها الآن و غدت أجمل مما كانت.