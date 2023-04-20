جولة للمدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري.. إليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

عشية عيد الفطر المبارك، تفقد المدير العام للأمن العام بالإنابة العميد الياس البيسري مراكز المجموعة الأمنية التابعة للمديرية العامة للأمن العام، التي تشارك بتنفيذ الخطة الأمنية في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، بالتعاون مع القوى العسكرية.

ثم زار مركز المفتش أول الشهيد عبد الكريم حدرج الإقليمي في الغبيري حيث استقبله رئيس المركز وضباطه. وفي هذه المناسبة، استذكر العميد البيسري المفتش أول حدرج الذي استشهد ليل 23 حزيران 2014 دفاعاً عن لبنان وشعبه، ونوّه بدور ضباط ومفتشي ومأموري الأمن العام الذين يقومون بتنفيذ كل المهام الموكولة اليهم أمنياً وإدارياً لتثبيت القانون واحقاق الحق، معرباً عن ارتياحه للرضى الذي يبديه المواطنون حيال الخدمات التي يقدمها الأمن العام، والدور الأمني الذي يقوم به، مثنياً على المهام التي ما زالت المجموعة الأمنية تنفذها بدقة متناهية على الرغم من الأوضاع الصعبة، مؤكداً لهم أن المديرية العامة للأمن العام لن تتوانى عن الاستمرار بالوقوف الى جانبهم وتأمين ما أمكن من مقومات الصمود الاجتماعي في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها الوطن، متمنياً لهم أعياداً مباركة.