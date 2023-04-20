جولة لمراقبي الاقتصاد على محال الحلويات: من حقّ العائلات الشعور بفرح العيد

جال مراقبو وزارة الإقتصاد والتجارة – مصلحة حماية المستهلك في النبطية، على محال الحلويات والمطاعم والملاحم في المحافظة وبلدتي زبدين وحبوش، في حضور رئيس المصلحة محمد بيطار، للكشف على مطابخ التصنيع وصلاحية المواد الأولية والتبريد والنظافة، وسلامة وجودة المأكولات والمنتوجات المصنعة، والتأكد من إعلان الأسعار وفواتير الشراء، وذلك بمؤازرة عناصر جهاز أمن الدولة المكتب الإقليمي في النبطية وبمواكبة إعلامية.

وللمناسبة قال بيطار: “لقد وجهنا بعض التنبيهات لأصحاب هذه المحال بضرورة التزام قواعد سلامة الغذاء والإعلان عن الأسعار بوضوح، والحد من الغلاء وعدم رفع الأسعار، وخصوصًا أن المواطن يعيش ضائقة مالية وأزمة معيشية، ومن حق العائلات الشعور بفرح العيد”.