جولة لوزير الزراعة في فرنسا.. اليكم التفاصيل

تابع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن والوفد المرافق جولتهم الفرنسية، حيث كانت جولة في سوق ميركاديس في مونبلييه المخصص لبيع الفاكهة والخضار من قبل المنتجين بشكل مباشر، وتم الاطلاع على أقسامه المختلفة من قاعات البيع المباشر للإنتاج الزراعي واقسام الصناعات الغذائية التحويلية وقسم الانتاج الحيواني بالاضافة الى قسم حفظ وتبريد المنتجات الغذائية.

وفي سياق متصل، تم تخصيص زيارة للتعاونية الزراعية كوفر ويدوك التي تعنى بانتاج وتسويق التفاح، وقدم رئيسها بشرح وافر عن مراحل تطور التعاونية والانتاج والتوزيع والخطط المستخدمة في التسويق. وتم القيام بجولة ميدانية على مصنع الفرز والتوضيب والتبريد.

وركز الحاج حسن خلال اللقاءات مع المسؤولين الذين التفاهم الحرص على تأسيس تعاون مشترك مع وزارة الزراعة والاسواق الاستهلاكية والتعاونيات الزراعية اللبنانية من جهة، ومع المؤسسات الفرنسية من جهة اخرى، والتي رحبت بتقديم خبراتها للاستفادة منها في تطوير أسواق الخضار والفاكهة وتمكين المزارع من البيع للاستهلاك بشكل مباشر، وكذلك تفعيل العمل التعاوني وتمكين التعاونيات من القيام بدور محوري في مختلف مراحل سلاسل الانتاج.