جولة لياسين في الزهراني وصور

انتهت جولة وزير البيئة ناصر ياسين في منطقة الزهراني، بعدما عقد لقاء في مقر اتحاد بلديات ساحل الزهراني مع رئيس الاتحاد علي مطر ورؤساء مجالس بلديات المنطقة.

بداية، كلمة ترحيبية لرئيس الاتحاد، ثم تحدث ياسين عن مشاكل البيئة وخطورتها على المجتمع وكيفية مواجهتها ومعالجة الامور بالسبل الممكنة والمتاحة، كما استمع الى رؤساء البلديات عن مشاكل القرى والبلدات البيئية، واعدا ب “التعاون على مواجهة الامور وحلحلتها”.

وفي الصرفند، جال ياسين في أرجاء معمل فرز النفايات، واطلع على المكب من بعيد، واكمل جولته الى منطقة صور.

من جهة ثانية، تابع ياسين موضوع الحريق المندلع في جبل العزبة، وبقي على تنسيق منذ الصباح مع اتحاد بلديات صور ولجنة ادارة الكوارث في الاتحاد، وتواصل مع وزارة الداخلية وقيادة الجيش وقوات “اليونيفيل” لدعم الدفاع المدني والجمعيات على الارض لإطفاء الحريق.

وأوضح أن “الجهود المبذولة تواجه بالرياح التي تمنع أرسال طائرات، لكن الجهد مستمر لعدم وصول النيران الى الاماكن السكنية”.