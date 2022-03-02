جوني منير: السعودية طرحت اسم بهاء الحريري عام 2017

رأى الصحافي والكاتب السياسي جوني منير ان المعركة الاساسية او المعيار الاساسي في الانتخابات النيابية المقبلة هو بعدد الناس الذين سيشاركون في هذه الانتخابات. واعتبر المنير في حديث خاص لقناة ال” ان بي ان” عبر برنامج “بالنظام” ان هناك ساحتين الاقوى في المعركة الانتخابية وهي: الساحة المسيحية لأنها تحمل استحقاق رئاسي ما بعد الانتخابات، والساحة السنية وكيف ستكون بعد خروج الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية.

وأضاف انه من الواضح ان هناك نوع من البركان الكبير داخل الساحة السنية، ومن سيكون البديل عن سعد الحريري، حيث لمّح الرئيس فؤاد السنيورة ان موقفه مدعوم خارجيا ويمكن ان يكون البديل، كما وهناك الشيخ بهاء الحريري والذي يتمتع بميّزات، ويحاول ان يطرح نفسه بديلا، وسيدعم لوائح على مستوى كل المناطق اللبنانية او سيشكل لوائح حسب الدوائر.

وعن قيادات تيار المستقبل، اشار المنير الى انه تبين للرئيس الحريري ان هناك اشخاص من التيار ستذهب باتجاه الرئيس السنيورة او الشيخ بهاء الحريري.

وفي سياق الحديث، لفت المنير الى ان هناك أشخاص “برو” تيار مستقبل ينسقون اليوم مع بهاء الحريري بالدوائر الانتخابية التي سيدعمها او سيشكل فيها لوائح في الانتخابات، وهذا ما دفع سعد الحريري ان يكون بيانه الثاني اكثر مرونة.

وعن نسبة الاقتراع داخل الطائفة السنية، رأى انه ليس من الضروري ان هذا الامر سيؤدي الى مشاركة سنية كثيفة في الانتخابات.

وعن موقف السعودية من الشيخ بهاء الحريري، قال ان العلاقة بين بهاء الحريري والسعودية يجب ان تكون جيدة، لاسيما ان السعودية طرحت اسم بهاء كبديل بعد الحادثة التي حصلت مع الرئيس سعد الحريري سنة 2017.