أعلنت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في بيان، تعيين جويس عزام سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان.

وعزام هي من نخبة متسلقي ومتسلقات الجبال ومتحدثة تحفيزية وناشطة، وبالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ستدعم عزّام الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في لبنان.وجاء هذا الإعلان خلال احتفال أقيم بعد أن أرشدت جويس عزام مجموعة من الشابات، والفاعلات في مجال حقوق المرأة، والنساء في الرياضة، وسفراء وسفيرات، ووزراء وممثلات عن وزارات، ومسؤولين ومسؤولات في الأمم المتحدة، في نزهة في جبال الشوف.

وهنأت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، عزام، على تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وقالت: “انطلاقا مما يتضح من طريق حياتها وإنجازاتها والتزاماتها المثبتة، ليس لدي أدنى شك في أن جويس ستواصل العمل لتعزيز المساواة بين الجنسين في لبنان. إن دور المرأة في تعزيز النساء الأخريات وخدمتهن وتمكينهن مسألة أساسية لزيادة الوعي، وللدعوة إلى اعتماد السلوكيات الشاملة والمراعية للنوع الاجتماعي، وللتأسيس لتغييرات مستدامة في مجتمعاتنا”.من جانبه، رحب نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، بعزام، وشكرها “لأنها مصدر إلهام للشباب والشابات في لبنان وفي أماكن أخرى ومثال يحتذون به”، وقال: “إن عملنا في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سيستفيد بشكل كبير من الدعم الذي تقدمه”.

وقالت ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان راتشيل دور-ويكس: “يسعدنا انضمام جويس إلينا في سعينا لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء في لبنان. إنها مصدر إلهام لجيل من الفتيات اللواتي يرغبن في بلوغ آفاق جديدة في حيواتهن الشخصية والمهنية. نتطلع إلى عامين من العمل والإنجازات بالتعاون مع جويس- والحال ان هذا ما عودتنا عليه على الدوام- لإلهام الجميع ودفع التغيير من أجل المساواة والحقوق المتساوية”.

بدورها، قالت عزام خلال حدث إعلانها سفيرة للنوايا الحسنة: “أنا ممتنة ويشرفني تعييني أول سفيرة وطنية للنوايا الحسنة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان. يظهر هذا التعيين التزام هيئة الأمم المتحدة للمرأة المستمر تجاه النساء والفتيات في البلاد وفي جميع أنحاء المنطقة والعالم، وأنا فخورة جدا بأن ألعب دورا في تعزيز هذه الجهود”.

وبالحديث عن خططها، أضافت: “في دوري الجديد هذا، أنوي التواصل مع مجتمعات مختلفة في جميع أنحاء لبنان، والدعوة للتأثير في الناس لدعم النساء والفتيات، وتعزيز حقوق المرأة. بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، سألفت الانتباه إلى القضايا ذات الأولوية لتمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في الرياضة والقطاعات الأخرى. أدعو الحكومة اللبنانية، كما الأفراد من المجتمع المدني والقطاع الخاص، نساء ورجالا، للانضمام إلينا في مسارنا نحو تحقيق مجتمع أكثر إنصافا، ذلك انه الطريق نحو التقدم والازدهار”.