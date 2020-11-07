جيري ماهر: السياسة الأميركية القادمة لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية بالاستمرار

بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، غرّد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، على حسابه عبر “تويتر” قائلاً “جو بايدن لن يكون باراك أوباما و السياسة الأمريكية الخارجية القادمة ستكون مختلفة و لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية وميليشياتها بالإستمرار في اليمن و سوريا، العراق و لبنان”.

جو بايدن لن يكون باراك أوباما و السياسة الأمريكية الخارجية القادمة ستكون مختلفة و لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية وميليشياتها بالإستمرار في اليمن و سوريا، العراق و لبنان. #جيري_ماهر — Jerry Maher (@jerrymahers) November 7, 2020