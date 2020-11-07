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جيري ماهر: السياسة الأميركية القادمة لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية بالاستمرار

منذ 55 دقيقة
آخر تحديث: 7 - نوفمبر - 2020 10:48 مساءً
جيري ماهر

جيري ماهر

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بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الاميركية، غرّد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، على حسابه عبر “تويتر” قائلاً “جو بايدن لن يكون باراك أوباما و السياسة الأمريكية الخارجية القادمة ستكون مختلفة و لن تسمح لسياسات إيران الإرهابية وميليشياتها بالإستمرار في اليمن و سوريا، العراق و لبنان”.

 

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