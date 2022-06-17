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جيري ماهر: كل من وقف بوجه "الحزب" قُتل

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 17 - يونيو - 2022 12:16 مساءً
جيري ماهر

جيري ماهر

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أكد مستشار رجل الأعمال بهاء الحريري جيري ماهر أن العدالة تقول للبنانيين وللمجتمع الدولي إن لا مكان للإرهابيين إلا أمام العدالة، في إشارة الى عقوبة السجن المؤبد على حسن مرعي وحسين عنيسي التي أصدرتها المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وأشار ماهر في حديث للـLBCI إلى أنها المرة الاولى التي نصل فيها الى قرار واضح بالإدانة وهي المرة الأولى التي يُحاسب فيها المرتكب، مشيراً الى أنها حكم المحكمة الدولية يضع اللبنانيين امام مرحلة جديدة يمكنهم خلالها أن يقولوا امام المجتمع الدولي أنهم جاهزون لمواجهة حزب الله بكافة الطرق السليمة لأخذ حقوقهم ومنع ارتكاب المزيد من الجرائم.

ورأى أن المؤامرة الوحيدة هي على الشعب اللبناني ويقف وراءها حزب الله، مشيراً الى أن كل من وقف بوجه “الحزب” قتل في لبنان.

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