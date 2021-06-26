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جيري ماهر: لا علاقة لـ بهاء الحريري بانتخابات نقابة المهندسين

26 - يونيو - 2021
جيري ماهر

جيري ماهر

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غرّد المستشار الاعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر، على حسابه عبر “تويتر” قائلاً: “تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة زعمت أنها لخريطة تحالفات انتخابات نقابة المهندسين، حيث أدرجت فيها صورة الشيخ بهاء الحريري”.

وأضاف “في هذا الاطار يهمنا أن نؤكد أن لا علاقة لـ بهاء الحريري في هذه الانتخابات لا من قريب ولا من بعيد، ولا بكل التحالفات الحاصلة”.

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