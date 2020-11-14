جيري ماهر للـLBCI: همّ بهاء الحريري الاساسي كيفية مساعدة الشعب اللبناني للنهوض من جديد

أوضح المستشار الاعلامي لرجل الأعمال بهاء الحريري، جيري ماهر أنه منذ أن تحدث الحريري عن مساعدته للبنانيين كان واضحاً وصريحاً عندما قال إننا نريد تأمين وظائف لهم ومساعدتهم على البقاء في وطنهم، مشيرا الى أن همّ الحريري الاساس هو كيفية مساعدة الشعب اللبناني للنهوض من جديد.

ولمساعدة الاعلاميين اللبنانيين على البقاء في لبنان، لفت الى أن الحريري إتخذ قرارا بفتح منصة اعلامية تجمع اعلاميين من عدة وسائل اعلامية مختلفة لتأمين فرص عمل لهم بعد الحديث عن أن بعض الاعلاميين اللبنانيين بدؤوا بمغادرة لبنان بسبب الازمة الاقتصادية.

وأكد أن فرص العمل ستكون متاحة أيضا لفئات عدة من المجتمع اللبناني.

من جهة أخرى، أكد ماهر في في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI أن بهاء الحريري لم يكن غائبا عن الساحة اللبنانية في الفترة الماضية، كاشفا أن الحريري استثمر في لبنان في السنوات الـ15 الماضية ولكنه لم يتدخل في السياسية في ذلك الوقت وقرر التدخل اليوم لمساعدة اللبنانيين.

وكشف ماهر أن الحريري سيعلن قريبًا من يمثّله في لبنان.