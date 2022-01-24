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جيري ماهر ينفي الأخبار التي أوردها أحد المواقع عن “بهاء الحريري”

منذ 6 ساعات
آخر تحديث: 24 - يناير - 2022 11:41 مساءً
جيري ماهر

جيري ماهر

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غرد المستشار الإعلامي للشيخ بهاء الحريري، جيري ماهر عبر حسابه على تويتر، قائلاً:

“إن كل الأخبار التي يتم تداولها ونشرها نقلاً عن موقع المدن الإلكتروني والتي تشير إلى مصادر بهاء الحريري، غير صحيحة.

نجدد التأكيد على أن مصدر أي خبر يتعلق ببهاء الحريري هو مستشاره الإعلامي جيري ماهر أو الحسابات الرسمية”.

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