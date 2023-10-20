جيش الاحتلال: استهداف خلية لـ "حزب الله" بضربة جويّة قرب الحدود

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّه شن ضربة جوية اليوم الجمعة، استهدفت ثلاثة من مقاتلي “حزب الله” بالقرب من الحدود اللبنانية.

وقال جيش العدو إنّه “تم رصد ثلاثة إرهابيين من حزب الله في منطقة الحدود مع لبنان. وقصفت طائرة تابعة للجيش الإسرائيلي الإرهابيين”، وفق تعبيره.

وتابع “بالإضافة إلى ذلك، أطلق قناصة جيش الدفاع الإسرائيلي قبل قليل النار باتجاه مسلحين تم رصدهم في منطقة الحدود مع لبنان”.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن في وقت سابق اليوم، عن استهداف بنى تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردًا على إطلاق صواريخ.

كما ادّعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي أنّ “مسيرة تابعة لنا قامت بالقضاء على “مخرب” داخل الأراضي اللبنانيّة. كما أغرنا الليلة الماضية على بنى تحتية عدة تابعة لحزب الله ردًّا على إطلاق الصواريخ من لبنان نحو إسرائيل يوم أمس”، وفق قوله.

كذلك اعتبر جيش الاحتلال أنّ الصواريخ التي أطلقت من لبنان على “إسرائيل” هي لحزب الله رغم إعلان حماس مسؤوليتها.

يأتي ذلك في وقت أفادت وسائل إعلام إسرائيليّة، اليوم، بإصابة حارس في “مستوطنة “مرغليوت” عند الحدود مع لبنان بعد تعرّضه لعملية إطلاق نار، فيما تمكّن منفذ عملية إطلاق النار من الانسحاب”.

كما أشار إعلام العدو إلى أنّه “تجري مطاردة منفّذ هجوم “مرغليوت” خارج المستوطنة، بمشاركة المروحيات والطائرات المسيّرة”.

في هذا الإطار أيضًا، تعرّض وادي هونين إلى قصف معادٍ بالقذائف الفسفورية بعد الاشتباه بعملية تسلّل. كذلك استهدفت القذائف الفسفورية خراج بلدتي حولا وميس الجبل. فيما شهدت أطراف بلدة كفرشوبا قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا. بينما دوّت صفارات الإنذار في مقر اليونيفيل في الناقورة.