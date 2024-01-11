جيش الاحتلال الإسرائيلي: نواصل العمل للقضاء على قدرات "حزب الله"

أشار المتحدث باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إلى أنّ “الجيش الإسرائيلي يواصل العمل للقضاء على قدرات “حزب الله” لضمان أمن سكان الشمال”، وفق تعبيره.

وأضاف هاغاري أنّ “الهدف هو تهيئة الظروف المناسبة لعودة سكان تلك المناطق إلى منازلهم”، مشيرًا في الوقت نفسه، إلى أنّ “تل أبيب لن تنسى ما ارتكبته “حماس” في 7 تشرين الأول الماضي”.

كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي قد صعّد من حدة تحذيراته للبنان وحزب الله، في حال توسعت وتيرة الصراع المندلع منذ الثامن من أكتوبر، على طرفي الحدود.

وأعلن هاليفي أن قواته قادرة على تدمير أي قرية داخل لبنان، في تصعيد للهجته ضد حزب الله، وقال أمام حشد من الجنود في غزة، إن ما قام به الجنود في القطاع المحاصر، أقنعه أن بإمكانهم نقل القتال إلى الأراضي اللبنانية إذا لزم الأمر.

ونقل عنه بيان لجيش الاحتلال الإسرائيلي: “لقد قاتلنا في غزة، لذا نعرف كيف نفعل ذلك في لبنان إذا لزم الأمر”.

أضاف: “بعد ما قمتم به (في غزة)، لا توجد قرية في لبنان لا يمكنكم دخولها وتدميرها”، وفق تعبيره.