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جيش الاحتلال: دمّرنا بنى تحتية لـ"حزب الله" ردًا على إطلاق قذائف

منذ 19 دقيقة
جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود مع لبنان (رويترز)

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زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أنّ قوات الاحتلال، قامت أمس بتصفية ما وصفها بـ “خلية مخربين” تمّ رصدها داخل مجمع لحزب الله في لبنان، وبتدمير بنى تحتية لـ”الحزب” ردًا على إطلاق قذائف نحو “إسرائيل” يوم أمس.

وأشار أدرعي في منشور عبر منصة “إكس”، إلى أنه خلال ساعات الليلة الماضية، هاجمت دبابة “خلية مخربين” حاولت إطلاق قذيفة مضادة للدروع نحو الأراضي الإسرائيلية في منطقة جبل روس، بحسب تعبيره.

فيما لفت إلى أنه أصيب جندي إسرائيلي بجروح متوسطة وآخر بجروح طفيفة، نتيجة سقوط مسيرة على موقع عسكري في منطقة جبل روس.

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