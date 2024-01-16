جيش الاحتلال يتوعّد لبنان: جاهزون للهجوم في هذه الليلة!

أكد قائد القيادة الشمالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أوري غوردين، أنّ “الجيش يظل أكثر استعدادًا من أي وقت مضى، جاهزًا لمواجهة أي تصعيد محتمل في المنطقة الحدودية مع لبنان”.

غوردين شدد على أن “الجيش الإسرائيلي جاهز حتى لو انطلق الهجوم الليلة”.

وخلال تفقده مناورة لإحدى كتائب اللواء 228 برفقة قائد اللواء، وقائد الكتيبة 5030، حيث تدرب جنود جيش الاحتلال خلالها على شن هجوم على لبنان كجزء من رفع مستوى الجاهزية، أفاد غوردين بأن “المناورة التي نشهدها تشكل جزءًا من الأهمية الكامنة في رفع مستوى جاهزيتنا لتوسيع رقعة القتال والهجوم على لبنان حيث نكون أكثر استعدادًا من ذي قبل”، وفق قوله.

وأضاف “أننا جاهزون للتصرف حتى في هذه الليلة إذا لزم الأمر، وسنواصل تعزيز جاهزيتنا واستعدادنا مستقبلًا”.

وأشار غوردين إلى أن “الجيش يسعى إلى تجريد حزب الله من قدراته ودفعه إلى الخلف عن الحدود”، موضحًا أنه “تم توجيه ضربات قوية، حيث تم ضرب أكثر من 150 فرقة وإزالة العديد من القدرات العسكرية”، حسب ما أشارت صحيفة “إسرائيل تايمز”.