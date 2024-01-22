جيش الاحتلال يزعم استهداف مبنى عسكري بداخله عناصر لحزب الله

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة مارون الراس على مبنى عسكري تواجد داخله مخربون من حزب الله الإرهابي”.

وأضاف، “بعد قصف المبنى وقعت انفجارات جانبية ناجمة عن وجود أسلحة في المكان”.

وتابع، “كما تم استهداف ثلاث نقاط مراقبة ومبنى عسكري لحزب الله في مروحين وشيحين والطيبة وطير حرفا جنوب لبنان”.

وختم: “كما هاجمت قوات جيش الدفاع في عدة مناطق أخرى جنوب لبنان”.

أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة مارون الراس على مبنى عسكري تواجد داخله مخربون من حزب الله الإرهابي. بعد قصف المبنى وقعت انفجارات جانبية ناجمة عن وجود أسلحة في المكان. كما تم استهداف ثلاث نقاط مراقبة ومبنى عسكري لحزب الله في مروحين وشيحين والطيبة وطير حرفا… pic.twitter.com/I4KBXicuTL — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 22, 2024