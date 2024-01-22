الأثنين 10 رجب 1445 ﻫ - 22 يناير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

جيش الاحتلال يزعم استهداف مبنى عسكري بداخله عناصر لحزب الله

منذ 45 دقيقة
الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

الجيش الإسرائيلي عند الحدود الجنوبية

A A A
طباعة المقال

كتب المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الاثنين، في منشور على حسابه عبر منصة “إكس”: “أغارت طائرات حربية لسلاح الجو في وقت سابق اليوم في منطقة مارون الراس على مبنى عسكري تواجد داخله مخربون من حزب الله الإرهابي”.

وأضاف، “بعد قصف المبنى وقعت انفجارات جانبية ناجمة عن وجود أسلحة في المكان”.

وتابع، “كما تم استهداف ثلاث نقاط مراقبة ومبنى عسكري لحزب الله في مروحين وشيحين والطيبة وطير حرفا جنوب لبنان”.

وختم: “كما هاجمت قوات جيش الدفاع في عدة مناطق أخرى جنوب لبنان”.

    المزيد من أخبار لبنان

    حزب الله
    صواريخ حزب الله تستهدف تجمعًا لجنود العدو في "إيفن مناحم"
    كتلة "تجدد"
    "تجدد" دانت سحب مذكرات التوقيف في ملف المرفأ: سنشارك في جلسة الموازنة
    عباس الحلبي
    إضراب المدارس الخاصة.. إليكم القرار النهائي!

    الأكثر قراءة

    طريق ضهر البيدر
    ممنوع مرور الشاحنات منعا باتا على طريق ضهر البيدر
    جنود من الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان
    تفاصيل هدنة الـ 48 ساعة الإسرائيلية مع حزب الله.. إما الاستقرار أو تدمير جنوب لبنان!
    حزب الله
    "حزب الله" يُحبط مخططًا إسرائيليًّا جنوب لبنان.. ماذا في التفاصيل؟