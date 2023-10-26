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جيش الاحتلال يهاجم خلايا لحزب الله!

26 - أكتوبر - 2023
آخر تحديث: 26 - أكتوبر - 2023 11:57 صباحًا
الجيش الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: “قواتنا قضت على 5 خلايا لحزب الله حاولت إطلاق النار من جنوب لبنان”.

وأضاف، “نرد على مصادر إطلاق النار ومن يواصل العمليات ضدنا سيدفع الثمن”.

وكان قد كشف أدرعي صباح اليوم، على حسابه عبر منصة “اكس”: أن “قوات مشتركة لجيش الدفاع داهمت الليلة الماضية شمالي قطاع غزة بشكل مركز”.

وكانت قد استهدفت مدفعية العدو خراج بلدة بليدا محلة غاصونا بقذيقتين عيار 155 ملم بهدف إرهاب المزارعين الذي يقطفون الزيتون بالقرب من الشريط الحدودي.

من جانبه أعلن الصليب الأحمر اللبناني في بيان، جاء فيه: أن “طواقم الصليب الأحمر اللبناني نقلت منتصف ليل أمس الأربعاء 25/ 10/ 2023، من محيط بلدة يارون إلى مستشفى بنت جبيل الحكومي، جثماني شهيدين و6 جرحى، تم استهدافهم بالقصف الإسرائيلي”.

وأضاف، “قد جرت هذه العملية بالتنسيق مع الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل”.

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