جيمي جبور لصوت الناس: لن نسمي ميقاتي.. والتيار لا يريد الطاقة

أكد النائب جيمي جبور ان التيار الوطني الحر لم يتخذ بعد قرارا بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة، مشيرا الى ان الاسم مرتبط باعتبارات سياسية، مشددا على ان التيار غير متجه لتسمية نجيب ميقاتي ولكن لا خيار آخر متخذا حتى اللحظة.

وقال جبور في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “الانتخابات انتهت والخطاب الانتخابي “خلصنا منّو” ونحن اليوم امام مسؤولية كبرى حتى تتحمل كلّ الكتل النيابية مسؤولة امام اللبنانيين ونذهب الى تشكيل حكومة”.

وردا على الانتقادات حول تأخّر رئيس الجمهورية في الدعوة للاستشارات، قال: “سمّيلي حدا قرّر مين يسمي سمّيلي حدا مرشح خلّي ميقاتي يطلع يقول انو هو مرشح..للمعلومات الرئيس ميقاتي هو الذي يطلب عدم الاستعجال للمشاورات”.

وتابع: “رئيس الجمهورية ميشال عون لديه مطالب بالشأن الحكومي وكذلك الوزير جبران باسيل وهو رئيس كتلة ونحن مهتمون في التمثل في الحكومة “.

واضاف: “لم يحصل تأخير برأيي في الدعوة الى استشارات نيابية “.

وقال: “نحن ننادي بالاصلاحات وهم يغطون على كلّ الشخصيات المتورطة كرياض سلامة مثلا ومأخذنا على الرئيس ميقاتي انه ليس جديّا في موضوع الاصلاحات”.

واضاف: “الرئيس ميقاتي اتى بغطاء دولي ليقوم بأجندة من ضمنها رفع الحصار عن لبنان فأين هذه الاجندة؟ نحن افترضنا ان الرئيس ميقاتي سيكون مندفعا لاجراء الاصلاحات ولكن هذا لم يحصل.. واليوم ما الذي يطرحه الرئيس ميقاتي؟ اي حكومة؟ ما مشروعها؟”.

وشدد على ان “الحكومة اللبنانية المقبلة ايّا كانت مدعوّة لأخذ موقف حازم وجازم في موضوع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولا يزال الغطاء السياسي من فريق القوات وبري وجنبلاط عليه ونريد ان نؤلف حكومة مع كلّ هؤلاء ولكن مع شروط “.

وسأل: “اي رئيس حكومة يحملها ان يكون حاكم المركزي مدعى عليه؟ وقانون النقد والتسليف يحتم على الحكومة اقالة الحكم بشروط معينة ومسألة حاكم مصرف لبنان محكّ الاصلاحات”.

واشار الى ان “وزير المالية في حينها هدّد رئيس الحكومة بالاستقالة في حال عدم التجديد لرياض سلامة”.

واعتبر ان “السلوك السياسي للكتل السياسية يشير الى ان رياض سلامة محمي”.

وكشف جبور: “لم نتخذ بعد قرارا في التكتل بتسمية اي شخصية لرئاسة الحكومة والاسم مرتبط باعتبارات سياسية ونحن غير متجهين لتسمية ميقاتي ولكن لا خيار آخر متخذا حتى اللحظة”.

وردا على سؤال، اشار الى ان “التواصل مستمر بين التيار الوطني الحر وحزب الله وباقي الاطراف ولكن لا قرار متخذا بعد”.

ورأى ان الحكومة “يجب ان تكون جامعة”، قائلا:”نؤيد كلام البطريرك الماروني بشارة الراعي اليوم ونحن مع حكومة تتحمل فيها مجمل القوى مسؤولية الآتي من الايام ”

وردا على سؤال قال: “اعتقد ان وزارة الطاقة في الحكومة الماضية هي آخر مرّة تكون فيها حقيبة الطاقة معنا.. والتيار لم يكن يريد حقيبة الطاقة ولا يريدها وانا اهدي وزارة الطاقة للقوات ما دام “شغلن الشاغل التنقير علينا”.

واعتبر ان الاكثرية ضائعة و”على القطعة”.

ودعا جبور القوات لتكون في داخل الحكومة والى جانب كافة الافرقاء التي انتجتها الانتخابات النيابية .

وردا على سؤال، قال: “يمكن ان لا نسمي الرئيس ميقاتي ونشارك في الحكومة ونحن غير مستعدين لتكرار تجربة التكنوقراط “.