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حاجز ضهر البيدر.. توقيف امرأة على متن سيّارة رباعيّة الدّفع "مسروقة"

منذ 50 دقيقة
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

السّاعة 3:00 من فجر تاريخ 10/10/2023، اشتبه عناصر حاجز ضهر البيدر في وحدة الدّرك الإقليمي بسيّارة رباعيّة الدفع نوع “هيونداي توكسون” لون أسود متّجهة من بيروت إلى البقاع، وعلى متنها:

– ن. ح. (من مواليد عام 2000، لبنانيّة)

من خلال المتابعة، تبيّن أنّ السيّارة مسروقة من محلّة حارة حريك – الضّاحية الجنوبية.

تمّ تسليم السيّارة إلى مالكها، وأجري المقتضى القانوني بحقّ (ن. ح.)، وأودعت مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، للتوسّع بالتّحقيق معها، بناءً على اشارة القضاء المختصّ.

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