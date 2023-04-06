حادثة إطلاق الصواريخ.. فرنسا تدين وبريطانيا تحذر

دانت فرنسا إطلاق الصّواريخ العشوائيّ من قطاع غزّة وجنوب لبنان الذي استهدفَ الأراضي الإسرائيليّة خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية.
ودعت فرنسا على لسان مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في فترة الأعياد الدينيّة الرّاهنة مُختلف الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النّفس وإلى تجنُّب القيام بأي عملٍ من شأنه أن يُؤجّج تصعيد العنف.
#إسرائيل #الأراضي_الفلسطينية | تصريح مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجيةhttps://t.co/8e7olDLh8w@franceenisrael @FranceJerusalem pic.twitter.com/gxoMGEaoVm
— الخارجية الفرنسية 🇫🇷 🇪🇺 (@francediplo_AR) April 6, 2023
من جانبها نصحت السفارة البريطانية في لبنان رعاياها بضرورة توخي الحذر بعد تبادل القصف على الحدود مع إسرائيل.