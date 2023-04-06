حادثة إطلاق الصواريخ.. فرنسا تدين وبريطانيا تحذر

دانت فرنسا إطلاق الصّواريخ العشوائيّ من قطاع غزّة وجنوب لبنان الذي استهدفَ الأراضي الإسرائيليّة خلال السّاعات الأربع والعشرين الماضية.

ودعت فرنسا على لسان مساعد الناطق باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في فترة الأعياد الدينيّة الرّاهنة مُختلف الأطراف إلى أقصى درجات ضبط النّفس وإلى تجنُّب القيام بأي عملٍ من شأنه أن يُؤجّج تصعيد العنف.

من جانبها نصحت السفارة البريطانية في لبنان رعاياها بضرورة توخي الحذر بعد تبادل القصف على الحدود مع إسرائيل.