حاصباني: أمن بيروت خط أحمر.. وعلى الأجهزة التشدّد في تطبيق القوانين

تقدّم النائب غسان حاصباني بأحر التعازي من أهل وزملاء الرقيب الأول في فوج حرس بلدية بيروت حسن العاصمي، الذي قتل خلال تأدية أكثر من واجبه تجاه أهل بيروت في منطقة مار مخايل – الجميزة.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عقد تنديدًا بالجريمة التي حصلت مساء أمس، في مكتب محافظ بيروت القاضي مروان عبود، قال حاصباني: “نحن كنا قد حذرنا من مخاطر التفلّت الحاصل خاصة من قبل المقيمين والمتنقلين بشكل غير قانوني في المنطقة، خصوصًا في الأماكن المكتظة بالزوار والسياحية”.

وكرّر مناشدته قوى الأمن والأجهزة الأمنية التشدد في تطبيق القوانين وأخذ دورها في قلب العاصمة، إضافة إلى مؤازرة الحرس البلدي.

وختم حاصباني: “أمن بيروت ومنطقة الأشرفية تحديدًا خط أحمر، وعلينا جميعا أن نحميها من الموجودين غير الشرعيين، خصوصًا الذين يحملون السلاح منهم”.