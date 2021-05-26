حاصباني: أين تتبخر الأدوية وأموال الناس معها؟

غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على تويتر:

“بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، فاتورة الدولار لاستيراد الدواء حتى شهر ٥ من هذه السنة فاقت حجم تحويلات العام الماضي مجتمعة، والأدوية مقطوعة في السوق. فأين تتبخر الأدوية وأموال الناس معها؟ أين ترشيد الدعم واين إيقاف التهريب؟ اين وزارة الصحة من كل ذلك؟”

بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، فاتورة الدولار لاستيراد الدواء حتى شهر ٥ من هذه السنة فاقت حجم تحويلات العام الماضي مجتمعة، والأدوية مقطوعة في السوق. فأين تتبخر الأدوية وأموال الناس معها؟ أين ترشيد الدعم واين إيقاف التهريب؟ اين وزارة الصحة من كل ذلك؟ — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) May 26, 2021