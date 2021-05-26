الخميس 14 شوال 1442 ﻫ - 27 مايو 2021 |
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حاصباني: أين تتبخر الأدوية وأموال الناس معها؟

منذ 7 ساعات
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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غرد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني عبر حسابه على تويتر:

“بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، فاتورة الدولار لاستيراد الدواء حتى شهر ٥ من هذه السنة فاقت حجم تحويلات العام الماضي مجتمعة، والأدوية مقطوعة في السوق. فأين تتبخر الأدوية وأموال الناس معها؟ أين ترشيد الدعم واين إيقاف التهريب؟ اين وزارة الصحة من كل ذلك؟”

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