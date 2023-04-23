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حاصباني: الإتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار أكبر من الذي نعيشه

منذ ساعة واحدة
النائب غسان حاصباني

النائب غسان حاصباني

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أكّد نائب رئيس الحكومة الأسبق غسان حاصباني، أنه لن “نسير برئيس غير قادر على الوقوف بشكل رصين للدفاع عن سيادة دولة لبنان على كل أراضيها”.

ولفت في حديث ضمن برنامج “الاحد مع ماريو”، مع الإعلامي ماريو عبود عبر الـlbci، الى أن “تأمين النصاب ليس فقط مرتبطا بالمرشح بل أيضا في طريقة التعاطي مع مجلس النواب ونؤمن جلسة فيها انتخاب ديمقراطي لرئيس جمهورية بين مرشحين”.

وشدد حاصباني على أنه “لن نقبل بتأمين نصاب لجلسة تلتف على الدستور”.

وأشار الى ان “الخلل ليس في النظام بحدّ ذاته او الدستور ولكن الخلل في دولة خارجة عن الاطار العام للدولة”.

وأضاف، “نحن في الانهيار والاتيان بالرئيس الخطأ سيدخلنا بانهيار اكبر من الذي نعيشه”.

وتابع، “لبنان ورقة تفاوض بين بعض الدول وايران ولا نعرف أسس المبادرة التي تطرحها فرنسا وبعض ما يقال اليوم وكأن فرنجية حاصل على أكثرية أصوات مجلس النواب في حين ان الأمر ليس كذلك”.

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