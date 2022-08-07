حاصباني: البلاد بحاجة الى رئيس ببروفايل الرئيس بشير الجميل

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن “القوات اللبنانية لا تفرض تسمية رئيسها الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية على أحد، بل انها على استعداد للتواصل مع جميع التغيريين والمستقلين للوصول الى اسم موحد”.

وإذ لفت الى أن “البلاد بحاجة الى رئيس ببروفايل الرئيس بشير الجميل”، شدد في حديث لـ”صوت كل لبنان”، على أن “الخطوة الأولى على الرئيس الجديد هو الانطلاق من الدستور وتنفيذه من خلال ضبط السلاح غير الشرعي في البلاد وعدم تغطيته في البيان الوزاري”.

وردا على سؤال عن الأجواء الإيجابية التي طرحت في خلال زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الأخيرة، قال حاصباني ألا إيجابية بأي ملف، “لان القرار ليس في لبنان والاتفاق هو بين إيران وإسرائيل”.

وفي سياق القوانين الإصلاحية، رفض حاصباني ان تكون المطالب الخارجية سبب أي قانون إصلاحي مقدم.

وعن انفجار مرفأ بيروت، اعتبر أن “زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت عقب الانفجار أطفأت شرارة الغضب وعومت السلطة الفاسدة التي قتلت اللبنانيين”.

وأكد حاصباني ان “ملف انفجار الرابع من آب لا يزال حدثا قائما يتفاعل معه كل مواطن، لأننا نعيش كل يوم مأساة هذا الانفجار”، لافتا الى “الاستمرار بالمتابعة والمطالبة لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من ارتبط اسمه بهذا الملف”.