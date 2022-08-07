الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

حاصباني: البلاد بحاجة الى رئيس ببروفايل الرئيس بشير الجميل

منذ 16 دقيقة
حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

A A A
طباعة المقال

أكّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، أن “القوات اللبنانية لا تفرض تسمية رئيسها الدكتور سمير جعجع لرئاسة الجمهورية على أحد، بل انها على استعداد للتواصل مع جميع التغيريين والمستقلين للوصول الى اسم موحد”.

وإذ لفت الى أن “البلاد بحاجة الى رئيس ببروفايل الرئيس بشير الجميل”، شدد في حديث لـ”صوت كل لبنان”، على أن “الخطوة الأولى على الرئيس الجديد هو الانطلاق من الدستور وتنفيذه من خلال ضبط السلاح غير الشرعي في البلاد وعدم تغطيته في البيان الوزاري”.

وردا على سؤال عن الأجواء الإيجابية التي طرحت في خلال زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكستين الأخيرة، قال حاصباني ألا إيجابية بأي ملف، “لان القرار ليس في لبنان والاتفاق هو بين إيران وإسرائيل”.

وفي سياق القوانين الإصلاحية، رفض حاصباني ان تكون المطالب الخارجية سبب أي قانون إصلاحي مقدم.

وعن انفجار مرفأ بيروت، اعتبر أن “زيارة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بيروت عقب الانفجار أطفأت شرارة الغضب وعومت السلطة الفاسدة التي قتلت اللبنانيين”.

وأكد حاصباني ان “ملف انفجار الرابع من آب لا يزال حدثا قائما يتفاعل معه كل مواطن، لأننا نعيش كل يوم مأساة هذا الانفجار”، لافتا الى “الاستمرار بالمتابعة والمطالبة لكشف الحقيقة ومحاسبة كل من ارتبط اسمه بهذا الملف”.

    المزيد من أخبار لبنان

    القبض على مروج للمخدرات
    القبض على مروج مخدرات وأحد زبائنه بالجرم المشهود
    الوزير علي حمية
    حميّة: باخرة الذرة التي كانت تتجه إلى لبنان تغيّر مسارها
    مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح
    مفتي بعلبك الهرمل لباسيل: ألم يسأم من الاستقواء وتعطيل البلد ومؤسساته!؟"

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    عناصر عسكرية لحزب الله
    ضربٌ وتهديدٌ بالقتل.. فيديو انتقاد لحزب الله يثير غضب مناصريه
    مسرح
    فنانة تكشف سر اعتزالها وارتداء الحجاب: رأيت نارا بقبري
    الدولار والليرة اللبنانية
    مستوى جديد.. دولار السوق السوداء يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية!