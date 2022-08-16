حاصباني: الوضع لا يحتمل حسابات ضيقة

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني أن أساس العمل اليوم هو المواطنة والانتماء للبنان اولاً وأخيراً، مشدّداً على انه “يجب على الانسان المسؤول أن يكون حريصاً على تأدية الرسالة التي اوكلت له من الشعب اللبناني بما في ذلك في الاستحقاقات الدستورية الاساسية. فلا يجوز في هذه الظروف الصعبة ان يغير أحد الاتجاه الذي اوكل على اساسه”.

كلام حاصباني جاء عقب زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة في دارة المطرانية حيث اشار الى ان “اللقاء كان غنياً بالحوار العميق عن مسائل البلد الآنية من استحقاق رئاسة الجمهورية والاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلد الى واقع مدينة بيروت والامور الادارية فيها”.

أضاف: “وضعنا لا يحتمل أي تأخير أو حسابات ضيقة والاستحقاق الرئاسي يستطيع ان يكون مدخلاً اساسياً للحل بعد الاستحقاق النيابي”.

كما تطرق حاصباني الى شؤون العاصمة قائلاً: “ثمة تحديات كبيرة في مدينة بيروت المدمرة والتي تألمت بشكل كبير جراء انفجار 4 آب الى جانب التراكمات التاريخية الكبيرة فيها جراء كيفية ادارة شؤونها. لذا إدارة بيروت تتطلب مقاربة إدارية وعلمية لتحقيق تطلعات أهلها وتعزيز المحاسبة والشفافية وكذلك الدور المحلي والترابط بين اعضاء المجلس واهل مناطق بيروت وتقريب المواطن ممن اوكله مسؤولية تمثيله ومحاسبته”.

حاصباني الذي شدّد على ان “وحدة بيروت لا تقتصر على مجلس بلدي او ادارة محلية بل على منسوب المواطنة لدى أبنائها وانتمائهم للمدينة، ختم متمنياً لصاحب السيادة طول العمر ومؤكداً انه يشكل ودوماً قدوة ومنارة خصوصا في هذه الظروف الصعبة وبركاته اساسية للعمل المجدي في الاتجاه الصحيح.