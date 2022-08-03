حاصباني: حريصون على وحدة بيروت وعلى تعاون مكوناتها

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني أن العيش المشترك لا يقتصر على بلدية أو إدارة او اشخاص بل هو شعور بالمواطنة والاخوة والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني عامة والبيروتي خاصة، مضيفاً: “بيروت لكل اهلها ونحن حريصون على وحدتها وعلى تعاون مكوناتها مع بعضها. لكن لا بدّ للعمل البلدي ان يفعّل بطريقة سليمة وعملية بعيداً عن كل من ينادون بأمور تدغدغ الغرائز الطائفية وربما تخفي خلفها اعمالاً مشبوهة ادارياً وبلدياً”.

كلام حاصباني جاء خلال زيارة وفد قيادي من حزب “القوات اللبنانية” وتكتل “الجمهورية القوية” بتكليف من رئيس الحزب سمير جعجع مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى. ضم الوفد الى جانب حاصباني، النائب جهاد بقرادوني ومنسق منطقة بيروت في “القوات” سعيد حديفة.

حاصباني أشار الى أن زيارة صاحب السماحة لتقديم التهنئة بالاعياد بعدما تعذر حضوره سابقاً بداعي السفر ولنقل تحيات رئيس الحزب، مضيفاً: “شكّل اللقاء فرصة للحوار والتباحث في الامور الانية في البلاد خصوصاً الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتفاقم يوماً بعد يوم حيث تتطرقنا لسبل دعم المواطنين من اجل تأمين عيش كريم وحياة مستقرة لهم”.

كما شدّد على ان بيروت موجوعة وأردف: “اليوم بعد مرور سنتين على اكبر تفجير غير نووي بتاريخ البشرية تسبب بموت او إصابة العديد من ابنائها باصابات جسدية او نفسية وشرد وهجر البعض الاخر، نجزم بأن مرور الزمن لا ينسي الناس اوجاعها ولا يحل المشاكل. لذا بيروت بحاجة للفتة خاصة. علينا ان نتخذ مقاربات عملية وسريعة لاجتراح الحلول. في هذا الاطار تقدمنا باقتراح قانون معجل مكرر بالامس للسماح لبلدية بيروت باعطاء المساعدات لأهلنا البايرتة، على ان يقوم المجلس البلدي باتخاذ القرارات اللازمة لا التنصل من المسؤوليات ورميها على جهات أخرى وان يوصل المساعدات للمتضررين من تفجير المرفأ بالتعاون مع الجيش اللبناني. كما اننا نتابع مع وزير المال ما هو عالق بالتعيينات القضائية من اجل تسهيل عمل التحقيقات في تفجير 4 آب”.

كذلك، تطرق حاصباني الى موضوع بلدية بيروت قائلاً: “نحن حريصون جداً على الوحدة الوطنية والعيش المشتركة وتحديداً في مدينة بيروت التي تجسد تعددية النسيج اللبناني وهي عاصمة لكل ابناء الوطن. لكن العيش المشترك لا يقتصر على بلدية أو إدارة او أشخاص، بل هو شعور بالمواطنة والاخوة والتعاون بين مكونات المجتمع اللبناني عامة والبيروتي خاصة”.

تابع “نحن مع مقاربة لادارة بيروت ومجلسها البلدي تؤمن التمثيل الصحيح وتوصل صوت كل مواطن وكل حي بيروتي وتعطي فرصة محاسبة المجلس البلدي. مقاربتنا تقوم على وحدة المجلس البلدي الذي يعنى بشؤون بيروت على المستوى الاستراتيجي والتخطيطي والتقريري. على ان يكون هناك تمثيل لكل احياء بيروت في هذا المجلس بطريقة سليمة اكثر من الوضع الحالي. بالتوازي تقوم مجالس منبثقة منه لتمثيل المناطق كي تعنى بالامور اليومية للعمل البلدي المحلي وذلك على غرار مدن كثيرة بغض النتظر عن احجامها وكثافتها السكانية”.

“بيروت لكل اهلها ونحن حريصون على وحدتها وعلى تعاون مكوناتها مع بعضها، لكن لا بدّ للعمل البلدي ان يفعّل بطريقة سليمة وعملية بعيداً عن كل من ينادون بأمور تدغدغ الفكر الطائفي وتخفي خلفها اعمالاً مشبوهة ادارياً وبلدياً”، قال حاصباني مضيفاً “نتمنى متابعة العمل والحوار بشكل منفتح وعلمي حول هذا الملف لادارة شؤون الناس وتلبية متطلباتهم ايجابيا”.

ختم حاصباني “الحديث عن تقسيم أمر خطير جداً لكنه لا ينطبق على الادارة اللامركزية ضمن مجلس بلدي موحد ومجالس منبسقة تعنى بشؤون المناطق وطريقة انتخاب تحافظ على المناصفة وعدالة التمثيل الفعلي والمحاسبة. لا احد يستطيع ان يفرض رأيه على الاخر وعلينا ان نناقش هذه المواضيع سوياً ونبني معاً مستقبل بيروت. المجلس البلدي لا يختصر بيروت فهي اكبر من ذلك وموحدة بشعبها فيما المجلس اداة ادارية لخدمة الناس”.