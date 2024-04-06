حاصباني: حزب الله يعمل كقاعدة عسكرية تأتمر بإيران

أشار نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني إلى التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية المرتبة على المواجهات التي يشهدها جنوب لبنان بين “حزب الله” وإسرائيل والتي “جاءت دون استشارة اللبنانيين أو قرار من السلطة الشرعية” بل ويرى حاصباني أنّ حزب الله يعمل كقاعدة عسكرية تأتمر بإيران وهي من يتخذ قرار التصعيد أو التهدئة مع إسرائيل.

وفي مقابلة عبر برنامج “بلا قيود” من “bbc عربي”، تبث الأحد في الساعة الخامسة والنصف مساء بتوقيت غرينتش، شدد حاصباني على أن “الجيش اللبناني هو الجهة الوحيدة التي تتمتع بشرعية حمل السلاح”.

وفيما يتعلق بالشغور الرئاسي، قال “إن الطريقة المثلي لتخطي عقبة الأزمة السياسية الحالية في بلاده تتمثل في اللجوء لمجلس النواب وتطبيق النص الدستوري من خلال التئام أعضائة وفقاً للنص الدستوري وتحقيق النصاب المطلوب وانتخاب الرئيس”.

وأضاف حاصباني أن “إصرار الأطراف الممانعة على إجراء حوار سياسي بشان ملء الشغور الرئاسي قبل الذهاب للمجلس يرمي إلى التوصل لاتفاق علي مرشح أو فرض لمرشحها على الآخرين وتأكيده قبل الذهاب إلى المجلس”، على حد رأيه.

وفيما يخص الوضع الاقتصادي، عبّر حاصباني عن أسفه لعدم قدرة حكومة تسيير الأعمال على إيجاد خطة أو وضع اقتراحات قوانين وأحالتها لمجلس النواب لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي وبدلا من ذلك “وضعت الحكومة خطة مبتورة أبطلها مجلس الشورى”.