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حاصباني: ضبط الحدود يحل أزمات كثيرة

24 - أغسطس - 2021
نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني

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غرّد الوزير السابق غسان حاصباني عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كاتبا: “وفق الردود على سؤالي، من الواضح ان ضبط الحدود أولا يحل أزمات كثيرة انها علمًا ليست المشكلة الوحيدة. يبقى تأمين الدواء هو من أكبر الهواجس لدى الجميع. فمن يشتري الدواء المدعوم من المستوردين ويخزنه في المخازن، هو من يخرجه عبر الحدود أو ينتظر بيعه بسعر أعلى في السوق”.

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