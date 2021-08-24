حاصباني: ضبط الحدود يحل أزمات كثيرة

غرّد الوزير السابق غسان حاصباني عبر حسابه الخاص على “تويتر”، كاتبا: “وفق الردود على سؤالي، من الواضح ان ضبط الحدود أولا يحل أزمات كثيرة انها علمًا ليست المشكلة الوحيدة. يبقى تأمين الدواء هو من أكبر الهواجس لدى الجميع. فمن يشتري الدواء المدعوم من المستوردين ويخزنه في المخازن، هو من يخرجه عبر الحدود أو ينتظر بيعه بسعر أعلى في السوق”.

بحسب الردود على سؤالي، من الواضح ان ضبط الحدود أولا يحل أزمات كثيرة انها علمًا ليست المشكلة الوحيدة. يبقى تأمين الدواء هو من اكبر الهواجس لدى الجميع. فمن يشتري الدواء المدعوم من المستوردين ويخزنه في المخازن، هو من يخرجه عبر الحدود أو ينتظر بيعه بسعر اعلى في السوق. pic.twitter.com/fX3kG4o2oD — Ghassan Hasbani (@GhassanHasbani) August 24, 2021