حاصباني: لبنان في دائرة الخطر.. والحكومة غائبة عن السمع

أكد النائب غسان حاصباني أنّ “الثابت أن لبنان في دائرة الخطر، والاشتباك بسبب وجود قوى عسكرية خارج القوى الشرعية على الأراضي اللبنانية، وهي ضمن اللعبة الإقليمية، وقد تستدرج الاشتباك إلى الأراضي اللبنانية مع تطور المواجهة”.

حاصباني وفي مقابلة عبر “الحدث”، أشار إلى أنّه “حتى الآن ما زال الوضع ضمن قواعد الاشتباك القائمة منذ سنوات بين “حزب الله” والجيش الإسرائيلي، لكن إذا تفاقم الوضع في غزة، يُحكى عن تدخل حزب الله بشكل واسع”، مشدّدًا على أن “لبنان لا يحتمل ذلك والوضع هشّ لدرجة أن أي حركة عسكرية على لبنان ستكون مدمرة بشكل كبير”.

أضاف: “للأسف الحكومة اللبنانية ما زالت غائبة عن السمع ويُحكى عن اجتماع لمجلس الوزراء. هناك غياب تام وعجز عن اتخاذ قرار سيادي، إضافة إلى عدم وجود رئيس جمهورية، والنزوح السوري الضاغط والوضع الاقتصادي المتدهور، كل هذه الامور تضع لبنان في وضع صعب جدًا”.

حاصباني أكد أن “القضية الفلسطينية محقة، لكن متى يزج الشعب الفلسطيني أو اللبناني بحروب عسكرية مدمرة هو رهن بالقوى أو الدول التي تتخذ القرار بدل السلطات الرسمية”.

ختم حاصباني: “لبنان في وضع هش جدًا ويتهاوى اقتصاديًا وسياسيًا ونأمل ألا يقحم في المواجهات فهو غير قادر على تحمّلها. حتى بيئة “حزب الله” غير قادرة على تحمل عدوان موسع”.