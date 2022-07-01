حاصباني: لتكن بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني “اننا مستعدون للتعاون مع كل المعنيين لتكون بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي وخالية من المخلفات كالاقامة غير الشرعية”.

وشدد على ضرورة تأمين التنمية المستدامة لبيروت وفق خطة الامم المتحدة 2030 والاهداف الـ17 التي حددتها، مضيفاً خلال مشاركته في “لقاء بيروت للحوار” الذي نظمته جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية إلى جانب النائب فؤاد مخزومي وعدد من الشخصيات البيروتية: “صحيح ان بيروت هي العاصمة ومدينة كبيرة ولكنها في آن مجموعة أحياء وقرى تتعايش عائلاتها معاً وتحرص على روح “الجيرة” والتعاضد”.

كما اشار الى اهمية مراكز الرعاية الصحية الاولية التي يبلغ عددها 16 في بيروت والى دورها الذي تظهر خصوصاً في الازمة الحالية كونها تحد من الحاجة للجوء الى المستشفيات، داعياً الى تعزيزها لأنها تؤمن خدمة صحية اساسية لأهل بيروت.

كذلك، ركّز على ضرورة دعم مستشفيات بيروت التي كانت من الاهم في الشرق الاوسط الى حين بدء الازمة التي تعصف ببلبنان والتي لم توفر القطاع الصحي وما رافقها من هجرة للطواقم الطبية، داعياً الى التكامل بين هذه المستشفيات ومراكز الرعاية للحفظ على نوعية الخدمات التي تقدمها وتحصين الامن الصحي.

حاصباني توقّف عند هدف الطاقة المتجددة، داعياً الى تحويل الازمة في البلد الى فرصة والعمل على الطاقة المتجددة والطاقة اللامركزية لتخفيف التكلفة والحد من الهدر وتقليص العبء البيئي، داعياً الى ان تكون بيروت البداية في هذا الاطار عبر انتاج الطاقة محلياً واستخدام الشبكات القائمة للتوزيع.

هذا وتوقف عند البيئة والتغيير المناخي، مشيراً الى ان التلوث التي تعاني منه العاصمة يتخطى كل المعايير المعتمدة في العالم الى جانب ملف النفايات الذي لم تتم معالجته بشكل كامل. كما اشار الى ان القانون المتعلق بقطاع الاتصالات اقر منذ العام 2022 ولم ينفّذ.

كما تناول حاصباني الهدف 16 الذي يتناول توفير سلام وعدل ومؤسسات قوية، مشدداً على ان اهل بيروت بطبيعتهم مسالمين وان السلام هو بالتعاون واحترام خصوصيات بعضنا البعض.

أضاف: “لكن السلام يتضمن تحقيق السلم الاهلي وتثبيته بشكل دائم. للاسف سلم بيروت مهدد جراء وجود سلاح منظم غير شرعي في بعض المناطق، وتجارة مخدرات في مناطق اخرى ومجموعات غريبة عن بيروت ولبنان في مناطق تكثر فيها السرقات والتعديات”.

ختم حاصباني: “نحن مستعدون للتعاون مع كل المعنيين لتكون بيروت منزوعة السلاح غير الشرعي وخالية من المخلفات كالاقامة غير الشرعية”.