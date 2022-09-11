حاصباني لصوت الناس: من يختار رئيس تسوية يختار رئيس انهيار

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب غسان حاصباني ان كلّ من يختار رئيسا تسوويا يختار رئيس انهيار.

وقال في حديث لبرنامج “صوت الناس” مع الاعلامي ماريو عبود عبر “صوت بيروت انترناشونال” و”ال بي سي اي”: “التغيير عملية تراكمية واختيار الرئيس الصحيح يستطيع ان يخلق فرقا في مقاربته وتعاطيه مع الامور “.

وتابع: “كل من يختار رئيسا تسوويا بمعنى رئيس من دون موقف او توجه حتما يختار رئيس انهيار.لا تسوية بعد اليوم ولا مساومات فالتسويات اوصلتنا الى اللا دولة واحذّر من التسويات وكل من يدخل في اطار تسووي حتى وان سمّى نفسه تغييريا قد يضرّ بالبلد ايضا”.

وشدد على اننا “لا نحتاج حوارا وطنيا بل موقفا وطنيا لانتخاب رئيس”.

وتابع: “يجب ان نرفض التسليم بفكرة الفراغ الرئاسي ويجب ايصال رئيس يدير اخراج البلاد من المأزق الذي هي فيه واي تسوية او لجوء الى تسوية سيؤدي الى انهيار وتفكك لبنان اكثر بكثير من ما نراه اليوم”.

ورأى ان “هناك تحولات كبرى تحصل على صعيد دولي واقليمي ويجب على لبنان ان يحصن نفسه ويحيد نفسه لأنه في عين العاصفة وعلينا ان نعمل لبنانيا داخليا “.

في التطورات المتعلقة بملف انفجار المرفأ، قال: “وجود قاض على رأس محكمة لا يحلّ المشكلة ولكن وجود قاض قادر على العمل هو الذي يحلّ المشكلة وواجبات وزير المال ان ينظر الى الجدوى المالية من اي مرسوم ويوقع ودوره اداري بحت يتعلق بالشق المالي لا بالتوزيع الطائفي ولا بآلية التعيينات”.

عن الموازنة، قال حاصباني: “الموازنة الموجودة امامنا ليست بموازنة لا هي مبنية على اسس اصلاحية ولا فيها رؤيا اصلاحية وتملؤها الشوائب القانونية وتخلو حتى من دقّة في الارقام ومن غير المعروف على اي اساس بنيت الارقام ولا على اي اساس ستجبى الضرائب مثلا “.

وتابع: “العجز يصل الى 20 الف مليار في الموازنة فمن اين سيتمّ تغطيته؟ هناك بند يقول “قروض داخلية” فمن اين تأتي؟ هذه موازنة وهمية”.

وكشف: “لا توحيد لسعر الصرف في الموازنة ولحدّ اليوم المشاريع الاصلاحية لا تأتي في سلة متكاملة والتوجّه هو التصويت في مجلس النواب على الموازنة “.