حاصباني: معوّض مرشحنا وإذا قرر أن ينسحب سننظر بالأمر

قال عضو تكتل “​الجمهورية القوية​”، النائب ​”غسان حاصباني”​، في حديث لقناة “الجديد”، “لا اريد أن أدخل في لعبة الأسماء، لأن لدينا مرشحًا ل​رئاسة الجمهورية​ وهو النائب ​”ميشال معوض”​، واذا قرر أن ينسحب لصالح مرشح آخر، سننظر بالأمر”.

وكانت نتائج التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب بتاريخ 29 أيلول، قد جاءت على الشّكل الآتي: 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 1 مهسا أميني، 1 نهج رشيد كرامي.

بدوره، ذكر رئيس ​مجلس النواب​ ​​”نبيه بري”​​ في ختام الجلسة، أنه “عندما يتمّ التوافق على رئيس أدعو لجلسة مقبلة لمجلس النواب، واذا ما صار في توافق واذا ما كانوا 128 صوت لن ننقذ لبنان”.