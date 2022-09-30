حاصباني: معوّض مرشحنا وإذا قرر أن ينسحب سننظر بالأمر

قال عضو تكتل “الجمهورية القوية”، النائب ”غسان حاصباني”، في حديث لقناة “الجديد”، “لا اريد أن أدخل في لعبة الأسماء، لأن لدينا مرشحًا لرئاسة الجمهورية وهو النائب ”ميشال معوض”، واذا قرر أن ينسحب لصالح مرشح آخر، سننظر بالأمر”.
وكانت نتائج التصويت في جلسة انتخاب رئيس الجمهوريّة في مجلس النّواب بتاريخ 29 أيلول، قد جاءت على الشّكل الآتي: 63 ورقة بيضاء، 36 ميشال معوض، 11 سليم إده، 10 لبنان، 1 مهسا أميني، 1 نهج رشيد كرامي.
بدوره، ذكر رئيس مجلس النواب ”نبيه بري” في ختام الجلسة، أنه “عندما يتمّ التوافق على رئيس أدعو لجلسة مقبلة لمجلس النواب، واذا ما صار في توافق واذا ما كانوا 128 صوت لن ننقذ لبنان”.