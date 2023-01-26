حاصباني: نخوض معركة الدفاع عن العدالة والقضاء

أكد النائب غسان حاصباني “الوقوف الى جانب اهالي شهداء وضحايا إنفجار 4 آب والى جانب المتضررين المباشرين والشعب اللبناني المتضرر بشكل غير مباشر من هذه الجريمة في حق الانسانية وبحجم الوطن”.

وشدد خلال لقاء لنواب المعارضة مع مجلس نقابة المحامين في بيروت، على انه “لا يجوز ان يكون القضاء اليوم مشرذماً بهذا الشكل، فهو الجسم الذي كنا نعول عليه ان يعمل بمصداقية وشفافية واستقلالية تامة ضمن الضوابط القانونية الموضوعة لتنظيم عمله”.

وقال: “لا يمكن اعتبار ما نشهده حدثاً عابراً او اشكالاً بين قاضيين على تفسير نص قانوني، فالنص واضح والاطر القانونية واضحة. علينا اليوم ان نخوض معركة الدفاع عن العدالة والقضاء، لأننا أمام تدمير ممنهج لكل مؤسسات الدولة. المؤسسة القضائية رغم كل الظروف ما زالت مؤسسة قائمة وعلينا الدفاع عليها. لذا على المعنيين عدم الاكتفاء باتخاذ موقف خفيفة وإعتبارها مواقف معتدلة. المطلوب التطرف للدستور والقوانين والعدالة. معركتنا الاساسية اعادة بناء المؤسسات التي تدمرت بشكل ممنهج حتى اليوم، البلد وصل الى التفكك الكامل ونحن نتجه الى دولة فاشلة حيث لا قضاء ولا قوانين”.

ختم: “نقابة المحامين مؤسسة عريقة ولديها تاريخها ومواقفها المشهودة ولديها دور اساسي لتلعبه في سبيل الحفاظ على العدالة في لبنان. نحن نعول عليكم وعلى وضع اليد مع الاهالي وكل لبناني شريف يطالب باستمرار التحقيق من اجل الوصول الى معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة بعيداً عن اي تسييس او ضغوط”.

ثم انتقل نواب المعارضة للاجتماع مع وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري في قاعة ٤ آب للطلب منه “القيام بدوره للحفاظ على القضاء وممارسة صلاحياته بالتدخل لحل الاحتلال المدمر الحاصل في القضاء، من اجل الحفاظ على هذه المؤسسة التي يتم تدميرها”.