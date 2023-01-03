حاصباني: هل هذا الكلام يعني أن "الحزب" يوافق على معوّض؟

أكد النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء النائب غسان حاصباني، أن “النائب ميشال معوّض لا يزال مرشّح غالبية المعارضة وأن أي قواسم مشتركة يمكن أن نصل إليها مع الأطراف الأخرى يجب أن تكون ضمن الخط السياديّ والإصلاحات المطلوبة لإعادة لبنان إلى مكانه الطبيعي في المجتمعيْن العربيّ والدوليّ، فيما كلّ ما هو أقلّ من ذلك يكون تعميقاً للأزمة وليس بداية حلّ لها من خلال انتخاب رئيس للجمهورية”.

وتعليقاً على كلام موفد حزب الله أمس من بكركي بألّا فيتو على أي مرشّح، سأل حاصباني في حديث إلى “صوت كلّ لبنان”: “هل هذا الكلام يعني أنّهم يوافقون على معوّض؟ وبالتالي فليذهب الحزب إلى مجلس النواب ولينتخب، أو فلتكن هناك أسماء مطروحة للتصويت عليها لكي يتم انتخاب رئيس بشكل واضح”، معتبراً أنّ من يخرج من كلّ جلسة بعد التصويت بورقة بيضاء هو بحد ذاته يضع فيتو على كل المرشّحين.

وتوقّع حاصباني أنّ تستمرّ المواجهة بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على خلفيّة التموضع السياسي والانتخابي الرئاسي لباسيل الذي ترتبط عقدته بترشّحه شخصياً إلى رئاسة الجمهورية.

واعتبر حاصباني أنّه من الصعب أن نرى إقناعاً لباسيل بانتخاب رئيس تيار المردة سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، واصفاً ما نشهده اليوم بالمناورات والمناورات المضادة. وقال إن الفرج الرئاسي مرتبط باقتناع باسيل وفرنجية بأنهما ليسا المرشحين في هذه المرحلة.