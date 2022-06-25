حاصباني: هناك من يريد الفراغ

رأى النائب غسان حاصباني أن “المطلوب من الحكومة الجديدة والرئيس نجيب ميقاتي، تأليف حكومة إصلاحية لها القدرة التقنية والتنظيمية على وضع خطة تعاف واضحة ومتينة لإنقاذ الوضع”.

واعتبر في حديث اعلامي، أن “هناك من يريد الفراغ ويستخدم الحكومة منصة لخدمة مصالح من يترأسون وزارات الحكومة، مما سيؤدي إلى زوال لبنان الحالي”.

ولفت إلى أن “تشكيل حكومة من الاختصاصيين وذوي الخبرات أفضل لتحسين أداء الحكومة وطرح القوانين على المجلس لأننا في حاجة إلى الإسراع لإيجاد الحلول”، مؤكدا “رفض كتلة القوات اللبنانية المشاركة في هذه الحكومة السياسية كالسابقة، أما في حال كانت حكومة اختصاصيين فلا حاجة إلى المشاركة فيها ولكن سنقف بجانبهم”.

وأشار حاصباني إلى أن كتلته “حققت انتصارا في الصوت الشعبي خلال الانتخابات النيابية الأخيرة، ولكن الأكثرية في البرلمان تتطلب تعاونا بين تكتلات سياسية عدة، لتفادي سيطرة حزب الله وحلفائه في اتخاذ القرار”.